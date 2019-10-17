«В Еленовке снова аншлаг»: Ситуация в пунктах пропуска днем 17 октября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 17 октября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Смайл»: «13:28. Горловка на 12:30 до паспортного – забито, полиция - забито, до полиции штук 30-40 машин. Пеших не видно, судя по тому, что зазывалы кричат, что стоять будете 2 часа, то в сетке тоже много».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Дмитрий: «10:02. "Каргилл" в Донецк – 7 машин»;

Наталья: «10:09. Это на самом "Каргилле"?»;

Дмитрий: «10:10. Да. Но машины добавляются. Уже 11 в основной и штук 5 льготы»;

Светлана: «10:54. "Каргилл" в Украину: льгота 75 машин, основная 95»;

Светлана: «11:26. "Каргилл": движение по 2 машины в 15 минут из каждой очереди»;

Александр: «11:34. 8:30 – 11:30 продвинулся с моста на 10 машин. "Каргилл"»;

Aleksandr: «12:09. "Каргилл" в Украину: льгота до моста»;

Анна: «Итог пешей поездки через "Каргилл": из Донецка выехали в 8:30, в Курахово были в 13:10»;

Алексей: «14:22. На "Каргилле" в сторону Донецка 70 обычная и 50 льгота».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Алла: «10:36. Еленовка в Украину. Основная до поворота. Движение плохое»;

Светлана: «10:41. В Еленовке снова аншлаг из машин, автобусов и пеших...»;

Alina: «13:55. В Еленовке общей больше 100 точно»;

«Администратор»: «13:58. Еленовка, выезд из Донецка - машин до поворота, стою с 05:30, дополз почти до перекрестка перед БП»;

«Кот»: «14:22. Еленовка в Донецк +-50 машин».

КПВВ «Станица Луганская»:

«Администратор»: «13:28. Сегодня 8:15 в Станице один пролет под навесом, на Станице полная сетка и 2 пролета, ездят 2 автобуса и 2 кара, в 8:40 на ЛНР, там армагедон на автобусы, такси только от князя Игоря, пока шла на гору видела, что легковушки с инвалидными колясками в багажнике пропустили 2 ехали на спуск, подъем на гору 15 минут»;

«Администратор»: «14:08. Связь в Станице была, в 9 часов, в Станицу практически пусто под навесами и в сторону Луганска сразу за талончиками, на автобус ужас в Луганск, до кн. Игоря организовали автобус, многие шли пешком, но очень тяжело с сумками и детьми, все таксисты возле памятника».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» пользователи соцсетей не сообщают.

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