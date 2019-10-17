Экс-сотрудник СБУ, возглавлявший одно из подразделений «МГБ ДНР», получил 12 лет тюрьмы

В Донецкой области к 12 годам лишения свободы заочно приговорен бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), который возглавил одно из подразделений «МГБ ДНР». Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-центр СБУ.

Так, оперативники и следователи спецслужбы установили, что бывший начальник одного из городских отделений СБУ в 2014 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований (НВФ). «Находясь на посту руководителя так называемого "Макеевского подразделения МГБ ДНР", он активно противодействовал военным подразделениям и правоохранительным органам, привлеченным к Антитеррористической операции и операции Объединенных сил. Злоумышленник, в частности, подыскивал среди местного населения граждан, которых под предлогами будто бы уголовного преследования заставлял собирать информацию о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и СБУ», – говорится в сообщении.

По информации СБУ, в случае отказа сотрудничать он подвергал людей пыткам и угрожал им незаконным лишением свободы.

По решению Константиновского горрайонного суда Донецкой области фигурант дела осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного решения в исполнение. Злоумышленник находится в розыске. Приговор суда вступил в законную силу.

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