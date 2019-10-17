Перепись населения в Украине: Стало известно, о чем спросят граждан

Перепись населения в Украине: Стало известно, о чем спросят граждан

17.10.19 22:47pravda.com.uaНовости

Фото из открытых источников

Во время проведения Всеукраинской переписи населения, которая запланирована на декабрь 2020 года, гражданам зададут около 10 вопросов относительно их условий жизни. Об этом, ссылаясь на данные Госстатистики и Минюста, сообщает «Украинская правда».

Так, украинцев будут спрашивать о трудовой миграции. На основе этих данных будут определять прогнозируемый масштаб миграции. Также их будут использовать для разработки программы поддержки и развития регионов, для инфраструктурных и транспортных решений.

Также вопросы будут касаться рынка труда, чтобы понять масштабы онлайн-занятости и работы из дома, и внутренне перемещенных лиц – чтобы посчитать всех ВПЛ, определить их возраст, пол, условия проживания, кем и где они работают и т. п. с целью оптимизации списков нуждающихся в государственной поддержке.

Спросят о национальности и языке (родном, а также других языках, которыми владеет респондент).

Также зададут вопрос об образовании, чтобы понять, сколько в Украине людей с научными степенями, сколько магистров, бакалавров, выпускников учреждений профессионального образования, а также тех, кто не имеет даже среднего образования. Для последней категории предусмотрен вопрос: «Умеете ли вы читать и писать?».

Поинтересуются о семье (ее составе, о том официальный брак или гражданский, или респонденты разведены). Также ученые настояли, чтобы в переписной лист включили вопрос ко всем женщинам в возрасте 15+, сколько детей они родили (это необходимо для демографических прогнозов).

Будут интересоваться также о квартирном вопросе, чтобы помочь провести ревизию жилого фонда. В частности, у украинцев будут спрашивать, когда было возведено здание, в котором они живут. Для тех, кому это не известно, предусмотрены варианты ответов вроде «точно не знаю, но до 1946 года» и другие.

Будут интересоваться размером жилплощади и благоустройством: есть ли в доме кухня, интернет, водоснабжение и канализация, организован ли вывоз бытовых отходов и др., есть ли в жилье центральное отоплением или индивидуальные приборы обогрева – котлы, сплит-системы, газовая плита или электрическая и тому подобное.

Как сообщалось ранее, во время Всеукраинской переписи населения жителей будут опрашивать не по месту их регистрации (прописки), а по фактическому месту проживания на момент мероприятия. Даже в больницах, гостиницах, домах отдыха.

Напомним, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что новое правительство изучает вопрос проведения всеукраинской переписи населения до конца 2019 года. Бюджет осуществления переписи составляет 5 млрд грн. Ранее сообщалось об особенностях подготовки к переписи населения в Краматорске и в Славянске.

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