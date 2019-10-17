Перепись населения в Украине: Стало известно, о чем спросят граждан

Во время проведения Всеукраинской переписи населения, которая запланирована на декабрь 2020 года, гражданам зададут около 10 вопросов относительно их условий жизни. Об этом, ссылаясь на данные Госстатистики и Минюста, сообщает «Украинская правда».

Так, украинцев будут спрашивать о трудовой миграции. На основе этих данных будут определять прогнозируемый масштаб миграции. Также их будут использовать для разработки программы поддержки и развития регионов, для инфраструктурных и транспортных решений.

Также вопросы будут касаться рынка труда, чтобы понять масштабы онлайн-занятости и работы из дома, и внутренне перемещенных лиц – чтобы посчитать всех ВПЛ, определить их возраст, пол, условия проживания, кем и где они работают и т. п. с целью оптимизации списков нуждающихся в государственной поддержке.

Спросят о национальности и языке (родном, а также других языках, которыми владеет респондент).

Также зададут вопрос об образовании, чтобы понять, сколько в Украине людей с научными степенями, сколько магистров, бакалавров, выпускников учреждений профессионального образования, а также тех, кто не имеет даже среднего образования. Для последней категории предусмотрен вопрос: «Умеете ли вы читать и писать?».

Поинтересуются о семье (ее составе, о том официальный брак или гражданский, или респонденты разведены). Также ученые настояли, чтобы в переписной лист включили вопрос ко всем женщинам в возрасте 15+, сколько детей они родили (это необходимо для демографических прогнозов).

Будут интересоваться также о квартирном вопросе, чтобы помочь провести ревизию жилого фонда. В частности, у украинцев будут спрашивать, когда было возведено здание, в котором они живут. Для тех, кому это не известно, предусмотрены варианты ответов вроде «точно не знаю, но до 1946 года» и другие.

Будут интересоваться размером жилплощади и благоустройством: есть ли в доме кухня, интернет, водоснабжение и канализация, организован ли вывоз бытовых отходов и др., есть ли в жилье центральное отоплением или индивидуальные приборы обогрева – котлы, сплит-системы, газовая плита или электрическая и тому подобное.

Как сообщалось ранее, во время Всеукраинской переписи населения жителей будут опрашивать не по месту их регистрации (прописки), а по фактическому месту проживания на момент мероприятия. Даже в больницах, гостиницах, домах отдыха.

Напомним, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что новое правительство изучает вопрос проведения всеукраинской переписи населения до конца 2019 года. Бюджет осуществления переписи составляет 5 млрд грн. Ранее сообщалось об особенностях подготовки к переписи населения в Краматорске и в Славянске.

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