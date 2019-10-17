В Северодонецке работает новая детско-юношеская спортивная школа

В Северодонецке (Луганская обл.) открыли новую комплексную детско-юношескую спортивную школу (ДЮСШ) № 4. Об этом сообщили в пресс-службе Северодонецкого городского совета.

Так, спортивная школа располагается в Ледовом дворце спорта. Сейчас в нее входит 6 видов спорта, в том числе шахматы, футзал, пятиборье, которого еще не было в городе, волейбол, спортивные танцы.

В школе отметили, что желающих заниматься пятиборьем очень много. В этот вид спорта входят: плаванье, легкая атлетика, фехтование, стрельба из пистолета, в старшем возрасте добавляется конный спорт.

В планах – восстановить хоккейную секцию. На эти цели необходимо найти финансирование от 30 млн грн, т. к. сейчас Ледовый дворец не работает по своему профилю. Этих денег хватит, чтобы закупить холодильные установки, соорудить новые борта, подготовить всю техническую документацию.

Сейчас школа работает в штатном режиме. По штатному расписанию набирают 8 тренеров.

Как сообщалось ранее, впервые за 50 лет в комплексной детско-юношеской спортивной школе (КДЮСШ) № 1 завершены капитальные работы по ремонту помещений.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: