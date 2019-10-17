Модернизацию объектов «Воды Донбасса» рассмотрят на форуме в Мариуполе, – Кириленко

Вопрос модернизации объектов компании «Вода Донбасса» будет рассмотрен на Международном инвестиционном форуме, который пройдет в конце октября в Мариуполе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 октября, в ходе пресс-конференции сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

«Эта проблема (обеспечения водой городов Донетчины, – ред.) известна. И она будет на Форуме приоритетной. К сожалению, эта проблема стала приоритетной из-за того, какую мы имеем ситуацию на Донбассе с 2014 года», – сказал Кириленко.

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