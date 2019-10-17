«Обезопасил» счет: Житель Донетчины лишился нескольких тысяч гривен

Житель Бахмута (Донецкая обл.) лишился 7 тыс. грн в результате действий мошенников. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что в полицию обратился 65-летний мужчина с заявлением о том, что его обманул неизвестный. Выяснилось, что пострадавшему поступило сообщение о том, что якобы с его банковского счета пытались снять деньги. Владелец счета сразу позвонил по номеру, который был указан в сообщении.

«Мужчина на другом конце представился сотрудником службы охраны банка и пообещал "помочь обезопасить свои сбережения". Для этого "сотруднику банка" необходимо было назвать номер счета и другие личные данные. Взволнованный мужчина не задумываясь назвал мошеннику все необходимые данные и уже через несколько минут с его счета было снято 7 тыс. грн», – рассказали в полиции и добавили, что по данному факту начато уголовное производство.

«Правоохранители призывают владельцев банковских карт к благоразумию, ведь сообщать персональные данные банковской карты нельзя никому, тем более, по телефону. Информация о банковских реквизитах вашего счета является сугубо конфиденциальной! Будьте осмотрительны и благоразумны», – подчеркнули в полиции.

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