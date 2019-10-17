Цены на Луганщине: Подорожали рис и молоко, а яйца – стали дешеле (Инфографика)

Цены на потребительском рынке Луганщины в сентябре этого года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,4%, с начала года – на 3,3%* (по Украине – на 0,7% и 3,4% соответственно). Об этом сообщает Главное управление статистики в Луганской области.

Так, по данным ведомства, на потребительском рынке в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом остались без изменений.

Вместе с тем, подорожали:

продукты переработки зерновых – на 4,9%;

рис – на 3,2%;

кисломолочная продукция – на 2,3%;

фрукты – на 2,1%;

молоко – на 2%;

сметана – на 1,7 %;

масло – на 1,5%;

сыр и мягкий сыр (творог) – на 1,4%;

шоколад – на 0,9%;

кондитерские изделия из сахара – на 0,7%;

макаронные изделия – на 0,6%;

мясо и мясопродукты, масло подсолнечное – на 0,4%;

чай – на 0,2%.

В то же время, на 13,3% стали дешевле яйца, на 4,3% – овощи, на 1,1% – сахар, на 0,5% – сало.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,9%, в том числе, табачные изделия – на 1,4%, алкогольные напитки – на 0,4%.

Кроме того, одежда и обувь подорожали на 5,2%, в частности, обувь – на 8,5%, одежда – на 2,8%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива снизились на 0,4% главным образом за счет снижения цены на природный газ на 2,9%.

В сфере здравоохранения цены снизились на 0,4% за счет снижения цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование на 0,6%. В то же время цены на амбулаторные услуги выросли на 0,1%.

Согласно статистическим данным, снижение цен на транспорт в целом на 0,1% вызвано удешевлением проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 0,9%, топлива и масел – на 0,3%. Вместе с тем проезд в автодорожном пассажирском транспорте подорожал на 1,3%.

Инфографика: Главное управление статистики в Луганской области

* Статистические данные приведены без учета части временно неподконтрольной Украине территории.

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