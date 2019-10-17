В Украине минимальная зарплата должна быть не менее 7,3 тыс. грн, – ФПУ

В госбюджете Украины на 2020 год прожиточный минимум должен составлять не менее 5,6 тыс. грн, а минимальная зарплата не менее 7,3 тыс. грн. Федерация профсоюзов Украины настаивает на учете профсоюзных предложений при доработке проекта государственного бюджета на следующий год, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные ФПУ.

Так, среди предложений ФПУ, установление прожиточного минимума не менее 5,6 тыс. грн и минимальной заработной платы не менее 7,3 тыс. грн.

«К сожалению, как и в прошлые годы, профсоюзы, как сторона социального диалога, были отстранены от участия в формировании государственного бюджета, право на которое имеют в соответствии с законодательством и договоренностей по Генеральному соглашению, а вовремя направленные предложения объединений профсоюзов остались неучтенными правительством», – сказано в заявлении ФПУ.

В связи с этим, ФПУ настаивает на учете при доработке проекта госбюджета-2020 профсоюзных предложений, прежде всего, об установлении с 1 января 2020 года размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, рассчитанного в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами Украины, на уровне не меньше 5 тыс. 640 грн.

Также среди предложений установление минимальной зарплаты в размере не менее 7 тыс. 276 грн, а также должностного оклада (тарифной ставки) работника первого тарифного разряда на уровне фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Кроме того, ФПУ призывает власть не допустить дальнейшего углубления бедности в Украине через закрепление в госбюджете Украины на 2020 год заниженных социальных стандартов и гарантий, а также ограничения расходов отраслям, которые определены приоритетными, и которые важны для экономики Украины, таким как, образование, здравоохранение, угольная промышленность.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!