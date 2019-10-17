На неподконтрольный Донбасс прибыл очередной «гумконвой» из РФ

Сегодня, 17 октября, через российские пункты пропуска «Матвеев Курган» и «Донецк» на территорию Украины с 6:50 до 7:55 из России проследовал очередной «гуманитарный конвой». Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает «Укринформ».

По его словам, 2 колонны в составе 36 грузовиков украинская межведомственная группа имела возможность осмотреть только визуально, без выполнения контрольных функций.

«Российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление так называемого гуманитарного конвоя. По счету это уже восемьдесят седьмой. Поскольку перемещение так называемого гумконвоя происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. Всего с 6:50 до 7:55 17 октября через российские пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" на въезд в Украину последовали две колонны так называемого гумконвоя в составе 36 грузовых автомобилей», – сообщил Демченко.

Он отметил, что в грузовиках якобы перевозили детские продуктовые наборы. Однако учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной группе не удалось получить истинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре.

Также пресс-секретарь сообщил, что загруженность транспортных средств составила около 70%.

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