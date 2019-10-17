На Донетчине четверо жителей принесли в полицию оружие и боеприпасы

На Донетчине за минувшие сутки, 16 октября, четверо жителей добровольно сдали в полицию оружие и боеприпасы. В Мирнограде (до переименования – Димитров) мужчина принес в полицию найденные патроны, а трое жителей Доброполья – незарегистрированное охотничье оружие и найденное ружье. Мужчины будут освобождены от уголовной ответственности. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, в полицию Мирнограда обратился 38-летний местный житель, который принес боеприпасы, найденные им несколько дней назад. 85 патронов различного калибра были изъяты полицейскими и отправлены на экспертизу.

А в полицию Доброполья сразу трое мужчин сообщили о том, что имеют оружие без соответствующего разрешения.

По словам 33-летнего жителя Белозерского, он получил в наследство от дедушки не только квартиру, но и охотничье ружье без документов. Другой 36-летний добропольчанин нашел ружье при разборке хозяйственной постройки на дачном участке, который он недавно приобрел.

Еще один житель Доброполья хранил дома 2 охотничьих карабина и ружье, однако не пользовался оружием, потому что не имел соответствующего разрешения. Узнав о том, что сейчас продолжается месячник добровольной сдачи оружия, мужчины обратились в полицию.

Правоохранители напоминают, что месячник продлится до 31 октября и все желающие могут сдать или зарегистрировать оружие, и не только избежать уголовной ответственности, но и не подвергать опасности себя и окружающих.

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