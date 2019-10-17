Диверсионные группы «Л-ДНР» направляют в «серую зону» для минирования местности

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской и Донецкой областей «командование» незаконных вооруженных формирований (НВФ) направляет диверсионные группы в «серую зону» для минирования и обстрелов позиций украинских военных. об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Командиры передовых подразделений российско-оккупационных войск продолжают практику бесконтрольного направления в т. н. "серую зону" диверсионно-разведывательных групп, сформированных из числа прибывших в ходе последней ротации наемников, для минирования местности и обстрелов позиций Объединенных сил», – говорится в сообщении.

Также, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, на оборудованных на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей полигонах под руководством инструкторов из подразделений специального назначения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) проводится интенсивная боевая подготовка разведподразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов ВС РФ.

«В частности, предусмотрено проведение соревнований разведчиков. Характерно, что с целью навязывания личному составу ложных традиций и усиления антиукраинских настроений, церемонию награждения победителей этих соревнований запланировано провести 5 ноября – во время торжественных мероприятий по случаю очередной годовщины основания советской разведки», – сказано в сообщении.

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