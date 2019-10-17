Донетчина: Впервые в Дружковке состоялся хакатон по робототехнике

В Дружковке (Донецкая обл.) прошел хакатон по робототехнике с использованием education-наборов LEGO Mindstorm. Дети погрузились в курс-интенсив по робототехнике, научились собирать и программировать роботов, а также манипуляторов.

По мнению организаторов, подобные мероприятия помогают детям понять основы программирования, базовые концепции и вдохновляют их на создание собственных роботов с особым функционалом.

«Например, после изучения общей структуры алгоритмических принципов роботов и манипуляторов, участники хакатона уже на второй день кодировали роботов-сумо, которые принимали участие в соревнованиях. Чтобы победить, детям необходимо было придумать устойчивые и функциональные конструкции, запрограммировать свои "машины" для, так сказать, боевых условий, а также использовать современные датчики идентификации противника и заставить противника покинуть ринг», – рассказала соорганизатор мероприятия, представитель ОО «Точка доступа» Елизавета Несен.

«Надеюсь, что благодаря хакатону в нашем городе зародилось новое направление развития технически заинтересованной молодежи: участники решали изобретательские задачи, искали оптимальные решения при моделировании и управляли собственными работами», – поделился своими впечатлениями от мероприятия руководитель кружка робототехники Станции юных техников в Дружковке Иван Шишкин.

По его словам, несмотря на разный возраст участников – от 10 до 16 лет – все были задействованы. «Если старшие на полную креативили, разрабатывая модели роботов, то молодые представляли свои команды: они руководили собранными роботами во время ожесточенных боев на ринге», – сказал Шишкин.

Также, стало приятной неожиданностью то, что количество желающих принять участие в хакатоне, значительно превысила возможности организаторов. Это говорит о том, что дружковские школьники интересуются новейшими технологиями, надо только предоставить им эту возможность и увеличить количество технических секций, работающих в городе.

К примеру, в соседнем Краматорске около 6 школ имеют секции робототехники, кроме того, работают два коммерческих кружка.

В свою очередь, по мнению руководителя Компьютерной академии ШАГ в Краматорске Андрея Прокопчука, участие в Дружковском городского пикнике вдохновило команду академии провести отдельное мероприятие.

«Наша локация вызвала тогда большой интерес, поэтому предложение партнеров поддержать проведение хакатона по робототехнике – заинтересовало и мы, не теряя времени присоединились к этому событию. Считаю, что это направление является перспективным для Донецкой области, сначала дети создают роботов, а уже через 10 лет – становятся ведущими специалистами и развивают наш регион», – подытожил Андрей Прокопчук.

Уточняется, что хакатон Meet and Code проводится командой общественной организации «Точка доступа» совместно с Компьютерной Академией ШАГ при финансировании корпорации SAP, которая оказывает поддержку и обеспечивает ресурсами неприбыльные организации. В Украине Meet and Code реализуется Ресурсным центром ГРУППА, являющимся партнером Глобальной сети TechSoup.

Источник: АКМЦ

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