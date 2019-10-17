Получение листка нетрудоспособности в Украине: Что нужно знать и проверить

В Украине листок нетрудоспособности заполняется учреждением здравоохранения, но, чтобы не было проблем с его оплатой, он должен быть заполнен правильно. Для этого работнику нужно проверить все данные. Разъяснения о том, что обязательно должно быть указано в «больничном» предоставил Седьмой апелляционный административный суд, сообщается на сайте «Судової влади України».

Так, работник перед тем, как забирать листок нетрудоспособности из медицинского учреждения, должен самостоятельно проверить все данные, внесенные в него.

Обязательно на лицевой части листка нетрудоспособности (ЛН) должно быть:

подчеркнуто слово «первинний» или «продовження», в случае продления указывается номер предыдущего ЛН;

указано название и местонахождение заведения здравоохранения (полностью), что подтверждается штампом и печатью заведения здравоохранения «Для листків непрацездатності»;

дата выдачи ЛН (цифрой указывается число, после чего буквами – название месяца, цифрой указывается год);

фамилия, имя и отчество нетрудоспособного указываются полностью, число полных лет цифрами, пол подчеркивается;

место работы, название и местонахождение предприятия, учреждения, организации (полностью);

открытие и закрытие периода нетрудоспособности удостоверяется подписью и печатью врача;

а графе «Стати до роботи» указывают словами число и месяц, когда приступить к работе; должность, фамилия врача, которые удостоверяются его подписью и печатью заведения здравоохранения «Для листків непрацездатності». В случае продления временной нетрудоспособности подчеркивается «Продовжує хворіти» и указывается номер нового ЛН.

Уточняется, что помарки и исправления в ЛН не допускаются, в случае выявления ошибки в тексте исправляется текст, что подтверждается записью «Виправленому вірити», подписью врача и печатью «Для листків непрацездатності». Также, на бланке ЛН разрешается не больше двух исправлений.

Если временная нетрудоспособность наступила вне постоянного места жительства и работы, ЛН выдается за подписью главного врача, удостоверяемой круглой печатью заведения здравоохранения.

Основанием для назначения помощи в случае временной нетрудоспособности может быть выданный в установленном порядке и правильно заполненный листок нетрудоспособности.

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