Участок разведения сил у Золотого попал под обстрел НВФ

На Донбассе сегодня, 17 октября, с начала суток незаконные вооруженные формирования (НВФ) трижды обстреляли позиции украинских подразделений недалеко от Новозвановки, Золотого и Павлополя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска открывали огонь трижды», – сказано в сообщении.

Так, по данным Минобороны, на Луганском направлении после 10:00 утра НВФ выпустили по опорным пунктам подразделений Объединенных сил 8 мин 82-го калибра – неподалеку от Новозвановки, и 8 мин калибра 120 мм – у Золотого.

Кроме того, на Донецком направлении с 8:10 до 8:30 участники НВФ из станковых и ручных противотанковых гранатометов обстреливали украинские позиции вблизи Павлополь.

«По имеющейся информации, потерь в результате обстрелов нет. Но один наш воин получил ранение в результате подрыва на замаскированном неизвестном взрывном устройстве во время проведения инженерной разведки. Военнослужащего эвакуировали в медицинское учреждение», – отмечается в сообщении.

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