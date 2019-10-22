Как подорожали социальные продукты в Украине за сентябрь

В Украине в сентябре 2019 года среди социальных продуктов подорожали – молочные, а овощи и фрукты – стали дешевле. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей, экономический эксперт Алексей Дорошенко.

Так, согласно данным официальной статистики, лидером подорожания в сегменте мясных, рыбных продуктов и куриных яиц, стала свинина, 1 кг которой вырос в цене на 1%, или на 1,2 грн. Так, в частности, в августе она стоила 121,6 грн за кг, а в сентябре – 122,8 грн.

Далее расположилась говядина, которая за последний месяц выросла на 0,7%, или на 90 коп. В августе говядина стоила 130,2 грн за кг, а за месяц – 131,1 грн.

Рыба мороженая подорожала на 0,6%, или на 50 коп. В августе ее средняя цена составила 79 грн за кгм, а за месяц – 79,5 грн.

Стоимость вареной колбасы возросла на 0,5%, или на 50 коп. В августе – 97,4 грн, а в конце первого осеннего месяца – 97,9 грн. Сало добавило 0,4%, или 30 коп. Август – это 72,8 грн, сентябрь – 73,1 грн. Куриная тушка подорожали на 0,2%, или 10 коп и стоила в августе 62,2 грн за кг, а в сентябре – 62,3 грн.

Подешевели за первый осенний месяц только филе курицы и куриные яйца. Филе курицы снизилось в цене на 0,4%, или на 40 коп. В августе оно обходилось в 109,6 грн, а в сентябре – в 109,2 грн. Яйца куриные упали в цене на 6%, или на 1,2 грн. В августе десяток яиц обходился в 19,9 грн, а в сентябре – в 18,7 грн.

Также, в сентябре подорожали все наименования молочных продуктов. Лидером роста является сметана, которая добавила 2,4%, или 1,4 грн. В августе сметана стоила 58,3 грн за кг, а в сентябре – уже 59,7 грн.

Почти на 2% и на 2 грн подорожал творог. В августе его средняя цена была 99,5 грн за кг, а в сентябре стоимость пересекла 100-гривневую границу, и его цена составляла 101,5 грн.

«Сливочное масло выросло в цене на 1,2%, или 50 коп на 200 г пачке. В конце лета масло стоило 40,9 грн за 200 гр, а в сентябре 41,4 грн. Литр молока подорожал тоже на 1,2%, или 30 коп. В августе среднестатистическая цена была 24,4 грн за литр, а на начало октября – 24,7 грн», – написал Дорошенко.

Кроме того, цена не изменилась на батон и пшеничный хлеб из муки первого сорта, а пшеничный хлеб из муки высшего сорта подешевел. Только ржаной хлеб вырос в цене на полпроцента, или 10 коп. Так, в частности, ржаной хлеб в августе стоил 20,4 грн за кг, а через месяц – 20,5 грн.

Батон не изменился в цене и стоит 13,6 грн за 0,5 кг. Пшеничный хлеб из муки первого сорта тоже остался на августовской отметке, и стоит 19,2 грн за кг.

А пшеничный хлеб из муки высшего сорта вообще подешевел на 6%, или 40 коп. В конце лета он стоил 23,9 грн за кг, а в сентябре – 23,5 грн.

Помимо этого, согласно данным официальной статистики, в сентябре подешевели все социальные овощи и фрукты, что не присуще для Украины, поскольку самая низкая цена всегда была в августе.

Больше всех снизилась в цене морковь на 18%, или 1,8 грн. В августе среднестатистическая цена 1 кг моркови составляла 10 грн, а в сентябре – 8,2 грн.

«Килограмм лука подешевел на 14,4%, или на 1,5 грн. Летом лук стоил 10,4 грн, а в сентябре – 8,9 грн. Свекла просела на 9%, или на 70 коп. Август – 8 грн за кг, а сентябрь – 7,3 грн. Стоимость капусты снизилась на 6%, или на 50 коп. Август встретил ценой в 8,4 грн, а через месяц она составила 7,9 грн», – отметил экономический эксперт.

Также, килограмм картофеля за месяц подешевел на 2,7%, или 40 коп. В августе его среднестатистическая цена была 15 грн, а в сентябре – 14,6 грн. По данным Госстата, яблоки снизились на 1,7%, или 30 коп 1 кг. В августе цена была 17,3 грн, а за сентябрь – 17 грн.

«Безоговорочным лидером роста является гречка, цена на которую подскочила на 22,3%, или 3,8 грн. В августе она стоила 17 грн за кг, а в сентябре – уже 20,8 грн. Рис подорожал на 0,9%, или на 20 коп. В августе его средний ценник был 22,9 грн, а в сентябре – 23,1 грн. Манка выросла в цене на 0,7%, или 10 коп. Август – 14 грн за кг, а сентябрь – 14,1 грн. Макароны подорожали на 0,5%, или 10 коп на одном килограмме. В августе средняя стоимость была 18,2 грн, а через месяц – 18,3 грн», – пояснил Дорошенко.

Не изменились цены на подсолнечное масло и пшеничную муку. Масло мы покупаем по 35 грн за литр, а муку – по 11,7 грн за кг.

Эксперт добавил, что за первый осенний месяц подешевели сахар, крупа ячневая и пшено.

«Сахар уменьшился в цене на 0,7%, или на 10 коп. В августе его цена составляла 15,3 грн, а в сентябре – 15,2 грн. Килограмм ячневой крупы подешевел на 1,7%, или на 20 коп. В августе килограмм стоил 12,1 грн, а в сентябре – 11,9 грн. Пшенка снизилась в цене на 8,5%, или сразу на 3 грн. В августе ее средняя цена по стране составляла 35,2 грн за кг, а в сентябре – 32,2 грн», – уточнил эксперт.

Дорошенко напомнил, что инфляция на потребительском рынке в сентябре по сравнению с августом, составляла 0,7%, а с начала года – 3,4%.

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