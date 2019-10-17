Разведение сил и средств: Губернатор Донетчины пояснил ситуацию

Разведение сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) и Золотом (Луганская обл.) – это необходимый шаг для проведения встречи на высшем уровне в Нормандском формате. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 октября, в ходе пресс-конференции рассказал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

«Разведение войск – тот необходимый шаг, который дает нам в дальнейшем зайти в Нормандский формат. Разведение войск на территории Донецкой области будет проходить в Петровском – это оккупированная территория, и в Золотом Луганской области», – сказал он.

«Оно предусматривает зеркальное разведение обеих сторон», – продолжил Кириленко.

По его словам, речь идет о разведении сил и средств на 1 км, а конкретно по Донецкой области – в эту зону попадает населенный пункт Богдановка. «О разведении войск до Мариуполя речь вообще не ведется. Разведение войск в зеркальном порядке туда, где уже созданы укрепляющие сооружения, не произойдет если будет нарушен 7-дневный режим тишины», – подчеркнул губернатор.

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