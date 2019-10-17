Стало известно, когда расскажут о результатах переписи в «ЛНР»

На неподконтрольной украинской власти части территории Луганской области провели перепись населения, и сейчас происходит этап подсчета результатов, пишут местные интернет-ресурсы.

При этом результаты обещают огласить весной 2020 года. «Результаты переписи населения "ЛНР" станут известны не ранее второго квартала 2020 года», – говорится в сообщении.

Напомним, что с 15 по 18 октября в «ЛНР» переписчики проводят контрольный обход населения, в ходе которого посетят людей, не успевших принять участие в переписи населения.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» и «ДНР» с 1 по 14 октября проходила перепись населения. Жителей опрашивали согласно анкете, которая содержит 13 блоков вопросов. Переписчикам обещали за работу до 10 тыс. руб. (3 845 грн). Определенной категории людей выдавали справку о прохождении переписи. На начало переписи в «республиках» суммарно проживало 3 млн 720 тыс. 110 чел.

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