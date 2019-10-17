Никто мерзнуть не будет: Губернатор Донетчины рассказал о ситуации с отоплением в области и прифронтовых районах

Донецкая область сейчас готова к отопительному сезону на 98%. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 октября, в ходе пресс-конференции сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

«Но сейчас не везде включено отопление, потому что погодные условия позволяют обойтись без этого. Как только температура будет понижаться, сразу же начнет работать отопление», – пояснил глава области.

Ситуация в прифронтовых населенных пунктах – на отдельном контроле. Основная проблема здесь – отсутствие централизованного газоснабжения и соответственно отопления. «Этот вопрос контролирует профильный мой заместитель. Естественно, все жители получат и уголь по адекватным ценам. Речь идет, в том числе, о поселке Гранитное, населенных пунктах Покровского района. Там, где используются альтернативные виды топлива, также будут предоставлены паллеты, они уже завозятся. Никто мерзнуть не будет. Я в этом заверяю», – подчеркнул Кириленко.

Он добавил, что если у жителей прифронтовых населенных пунктов нет финансовой возможности приобрести топливо, то помощь будет оказана через органы местного самоуправления.

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