Многодетная жительница Лимана заставляла своих детей попрошайничать

Мать троих детей, 33-летняя жительница Лимана (до переименования – Красный Лиман, Донецкая обл.), заставляла своих двух дочерей просить у прохожих деньги. За использование девочек в занятии попрошайничеством матери грозит уголовная ответственность. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает отдел коммуникации Славянского отдела полиции Донецкой области.

Так, подозрительную женщину с двумя детьми обнаружили сотрудники ювенальной превенции. Девочки 7 и 8 лет под наблюдением матери вблизи торгового заведения жалобно просили у прохожих деньги. «Полицейские выяснили, что многодетная мать – жительница Лимана, заставляла своих детей просить милостыню у людей, потому что они у них не было на что жить. Женщина нигде не работает, живет только на социальные выплаты от государства на детей», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 150 (Эксплуатация детей) Уголовного кодекса Украины. Наказывается арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.

«Правоохранители некоторое время будут наблюдать за семьей, чтобы убедиться, что детям ничего не угрожает. Если ситуация не изменится, то дети будут помещены в Центр соцреабилитации», – подытожили в полиции.

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