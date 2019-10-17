Открытая тренировка «Шахтера» перед матчем с «Колосом» (Фото)

ФК «Шахтер» завершает подготовку к домашнему матчу 11-го тура национальной Премьер-лиги с «Колосом». Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба «горняков».

«Футболисты, которые были задействованы в поединках за свои национальные сборные, уже присоединились к "Шахтеру". К встрече с "Колосом" команда подходит в полном составе и в отличном настроении. Индивидуально сегодня работал лишь Исмаили. Первые 15 минут занятие было открыто для представителей СМИ. Журналисты пообщались с главным тренером "оранжево-черных" Луишем Каштру и защитником Валерием Бондарем», – сообщили в пресс-службе.

Сегодня вечером лидеры чемпионата вылетят в Харьков.

Матч «Шахтер» – «Колос» состоится 18 октября на ОСК «Металлист». Начало в 19:00.

Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»

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