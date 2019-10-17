Губернатор ответил, будет ли сокращено финансирование местных проектов на Донетчине

Будет ли на Донетчине сокращен объем финансирования местных проектов из государственного бюджета в следующем году, пока неизвестно. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 октября, в ходе пресс-конференции заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

«Я буквально вчера лично заслушал все города, райгосадминистрации, ОТГ по проблемным вопросам. Есть несколько проблемных вопросов, которые касаются не только органов местного самоуправления, что они не надлежащим образом осваивают эти денежные средства», – сказал он.

«Решение о переходе денежных средств на следующий год будет приниматься в конце года, поэтому решение о том, что 100 млн грн сняли с финансирования, у меня нет такой информации», – заявил Кириленко.

Он также сообщил, что заслушал представителей местных властей по каждому проблемному проекту и отметил, что планируют завершить в следующем году и насколько это реально. «Я больше всех заинтересован в том, чтобы было как можно больше денег из года в год заходило в Донецкую область для реализации планов и проектов, которые мы ставим перед собой. Поверьте,я к этому прилагаю много усилий», – заверил губернатор Донетчины.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!