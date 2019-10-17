От КПВВ «Станица Луганская» до моста запустили еще один электромобиль (Фото)

Сегодня, 17 октября, от контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) до моста начал курсировать еще один электромобиль. Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации.

«С сегодняшнего дня на участке длиной 800 метров между мостом через реку Северский Донец и КПВВ "Станица Луганская" начал курсировать еще один электрокар. Для улучшения условий пересечения гражданами линии разграничения», – говорится в сообщении.

Как отмечается, электрокары предназначены исключительно для отдельных категорий лиц: лица с инвалидностью, беременные женщины, женщины с младенцем и т. п.

Для других категорий ежедневно и одновременно курсирует 2 социальных автобуса.

Как сообщалось ранее, на участке между разрушенным мостом и КПВВ недавно заработали комфортабельный автобус и электромобиль. А 14 сентября на мосту в Станице Луганской начала работать группа социальной помощи – маломобильным людям бесплатно оказывают помощь при перемещении по деревянной лестнице на так называемом «провале» моста вблизи КПВВ.

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