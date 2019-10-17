От КПВВ «Станица Луганская» до моста запустили еще один электромобиль (Фото)

Сегодня, 17 октября, от контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) до моста начал курсировать еще один электромобиль. Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации.
«С сегодняшнего дня на участке длиной 800 метров между мостом через реку Северский Донец и КПВВ "Станица Луганская" начал курсировать еще один электрокар. Для улучшения условий пересечения гражданами линии разграничения», – говорится в сообщении.
Как отмечается, электрокары предназначены исключительно для отдельных категорий лиц: лица с инвалидностью, беременные женщины, женщины с младенцем и т. п.
Для других категорий ежедневно и одновременно курсирует 2 социальных автобуса.
Как сообщалось ранее, на участке между разрушенным мостом и КПВВ недавно заработали комфортабельный автобус и электромобиль. А 14 сентября на мосту в Станице Луганской начала работать группа социальной помощи – маломобильным людям бесплатно оказывают помощь при перемещении по деревянной лестнице на так называемом «провале» моста вблизи КПВВ.
Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!
Читайте также:
- Электромобиль на КПВВ «Станица Луганская» будет работать по новому графику
- Вблизи КПВВ «Станица Луганская» людям помогают пересечь «провал» на мосту (Фото)
- Не электрокаром единым: Что еще изменится в КПВВ «Станица Луганская» (Фото)
- Станица Луганская: Как электромобиль перевозит людей от КПВВ до моста (Фото)
- В Станице Луганской запустили автобус от КПВВ до моста (Фото)
- До 200 гривен: Кто и как помогает людям переправляться через разрушенный мост близ Станицы Луганской (Фото)
Комментарии