Выплаты не начались: Губернатор Донетчины рассказал, когда роженицы получат компенсацию за «пакет малыша»

В Донецкой области роженицы до сих пор не получают денежную компенсацию вместо «пакета малыша», вопрос окончательно будет решен к концу октября. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 октября, в ходе пресс-конференции сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Он напомнил, что программу «Пакет малыша» правительство запустило в Украине год назад. «Но с закупкой "беби-боксов" [в Донецкой области] были трудности. Я по этому поводу общался с предыдущим руководством [региона]. Эти трудности в дальнейшем выливались и в уголовные производства по необъективной закупке», – сказал Кириленко.

В связи с невозможностью полноценно реализовать на Донетчине программу «Пакет малыша», было принято решение не закупать «беби-боксы» и заменить их денежной помощью роженицам «в эквивалентном соотношении». «К тому же наполнение "беби-боксов" было не полным. Поэтому мы решили выплачивать роженицам 5 тыс. грн», – уточнил глава области.

Но выплаты еще не начались. «Вопрос выплат будет решен к концу октября. Будет сформирован список – кому выплачивать», – заверил губернатор.

Кириленко отметил, что власти постараются контролировать, на что молодая мама потратит в итоге полученную компенсацию. «Законодательством не закреплено, что мы должны контролировать, на что именно граждане тратят компенсационную помощь. Но мы будем стараться смотреть, чтобы молодая мама тратила эти деньги по целевому назначению», – уточнил он.

Согласно графика, сначала компенсацию получат женщины, которые родили детей в 2019 году. «Вопрос по 2019 году решен, денежные средства есть. Но программа начала действовать в 2018 году. Поэтому пока остается открытым вопрос по выплате компенсаций роженицам периоде сентябрь-декабрь 2018 года. По этим трем месяцам вопрос еще решается на уровне профильного министерства», – сказал Кириленко.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 сентября 2018 года «пакет малыша» должен получать каждый новорожденный ребенок в роддоме. «Пакеты малыша» являются безвозвратной адресной социальной помощью, и выдаются по одному на каждого ребенка. Набор состоит из 70-ти позиций.

В Луганской области выдача «пакетов малыша» была начата в апреле 2019 года. В Донецкой области за более чем год функционирования программы «беби-боксов» по состоянию на сентябрь 2019 года ни одна роженица так и не получила «пакет малыша». Одна из причин – коррупционная составляющая.

Губернатор Донецкой области Павел Кириленко подтвердил, что Донетчина – единственный регион Украины, где не выдавали «беби-боксы». Теперь в качестве эксперимента в данном регионе вместо «пакетов малыша» предусмотрены денежные компенсации для рожениц в размере 5 тыс. грн.

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