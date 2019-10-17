Верификация и мониторинг соцвыплат: Депутаты приняли закон

Депутаты приняли Закон «О верификации* и мониторинге государственных выплат». Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба Верховной рады.

Этот Закон определяет правовые и организационные основы осуществления верификации и мониторинга государственных выплат в Украине.

Целью настоящего Закона является повышение адресности государственных выплат, содействие развитию системы социального обеспечения, а также обеспечение эффективного использования бюджетных средств.

Законом определено, что «верификация – комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации, определенной законодательством для назначения, начисления и / или осуществления государственных выплат и влияет на определение права на получение и размер таких выплат, а также выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных».

Согласно Закону, «государственные выплаты – пенсии, пособия, льготы, субсидии, социальные стипендии, другие выплаты, которые осуществляются за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования».

Также в документе определены основные задачи, права и обязанности центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, в части осуществления верификации государственных выплат, а также полномочия органов, осуществляющих государственные выплаты.

Кроме этого, Законом регулируются основные вопросы сбора, обработки и анализа информации, полученной от субъектов предоставления информации, а также определены основные этапы верификации и перечень информации, которая используется для осуществления верификации и мониторинга государственных выплат.

Определен также порядок предоставления рекомендаций органам, осуществляющим государственные выплаты, и обработки ими таких рекомендаций, а также подходы по возврату неправомерно полученной реципиентом государственной выплаты. Полномочия по установлению порядка осуществления верификации государственных выплат и определения Администратора и порядка администрирования информационно-аналитической платформы возложено на Кабинет министров Украины.

Проект Закона был зарегистрирован под № 1231.

* Примечание – верификация государственных выплат – это комплекс мероприятий по сбору и проверки достоверности информации, определенной законодательством для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат. Влияет на определение права на получение и размер таких выплат, а также выявление несоответствия данных в автоматизированной информационной системе, реестрах, базах данных субъектов.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!