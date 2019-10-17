При перевозке пассажиров через КПВВ «Новотроицкое» выявлены 9 нелегальных перевозчиков (Фото)

Сегодня, 17 октября, в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» (Донецкая обл.) были выявлены 9 нелегальных перевозчиков. Об этом сообщает пресс-служба управление Укртрансбезопасности в Донецкой области на своей странице в Facebook.

«С самого утра 17 октября работниками управления Укртрансбезопасности в Донецкой области совместно с представителями управления патрульной полиции г. Мариуполь были проведены мероприятия государственного контроля по соблюдению требований действующего транспортного законодательства при перевозке пассажиров через КПВВ "Новотроицкое"», – говорится в сообщении.

Так, по результатам совместной работы, было выявлено 9 нелегальных перевозчиков, которые предоставляли услуги по перевозке пассажиров на коммерческой основе без государственной регистрации как субъекта хозяйствования и получения соответствующей лицензии.

На всех были составлены и сразу переданы в соответствующий суд протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП для рассмотрения и принятия соответствующего решения.

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