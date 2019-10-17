Коммунальный транспорт: В Мариуполь еженедельно партиями прибывают новые автобусы (Фото)

В Мариуполь (Донецкая обл.) каждую неделю партиями прибывают новые автобусы в рамках реализации проекта города и Международной финансовой корпорации (IFC). Сейчас их количество насчитывает 43 единицы транспорта малой и большой вместимости. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, новые машины оценил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко. Он заявил, что главная задача, которую перед собой поставил муниципалитет, – полностью обновить коммунальный транспорт. По его словам, работа автобусов, трамваев и троллейбусов должна иметь логику. Поэтому для этого разрабатывают транспортную модель. «Нужно подходить комплексно для решения транспортных вопросов. Мы изучили опыт других городов Украины и зарубежных стран. Транспортная модель управления позволит отследить, какой необходим интервал движения и количество подвижного состава. Для нас главное, чтобы пассажир чувствовал себя комфортно в коммунальном транспорте», – сказал Бойченко.

Как сообщил директор департамента транспорта и связи Василий Клат, еженедельно в Мариуполь прибывает 5-7 автобусов. Сейчас 43 машины проходят все необходимые документальные оформления для выхода на улицы города.

Начальник КП «Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление» Виталий Донев отметил, что предприятие проводит набор кондукторов и водителей. По его словам, для комфортной работы в МТТУ созданы достойные условия труда и имеется конкурентоспособная заработная плата.

По информации пресс-службы, автобусы собраны на минском автозаводе. Имеют максимальную комплектацию. Включают кондиционирование кабины водителя и салона, электронные информационные системы, маршрутные указатели, автоматическое обновление остановок, видеонаблюдение и систему подсчета пассажиров. Каждый автобус имеет возможность перевозить до 90 пассажиров.

Согласно проекту, автобусный парк Мариуполя пополнится 64 единицами транспорта. Из них 49 единиц – «МАЗ 203016» и 15 сдвоенных автобусов длиной 18 метров марки «МАЗ 215069».

Напомним, также в Мариуполе ожидается обновление троллейбусного парка. В рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития будет закуплено 72 троллейбуса, из которых 15 единиц имеют запас автономного хода до 20 км.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе теперь можно купить проездной на месяц онлайн.

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