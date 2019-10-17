Разведение войск на Донбассе: Россия в Минске подписывала пункт о семи днях тишины

Отвод войск в Золотом и Петровском (Луганская обл.) продолжает откладываться из-за ежедневных атак пророссийских незаконных вооруженных формирований (НВФ). В то же время Россия обвиняет в этом Киев и отрицает условие о семи днях тишины на фронте для начала разведения сторон. Бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Евгений Марчук напомнил, что Москва сама подписывалась под этой договоренностью, а теперь ее не выполняет, пишет сайт «Сегодня.ua» .

« Все очень просто. Нужно посмотреть на рамочное решение, которое подписано в 2016 году всеми участниками ТКГ. Оно, кстати, есть на сайте ОБСЕ. Там записано, что семидневный режим тишины обязателен. Не может быть разведения, когда час тишины. И тогда, да, была дискуссия. Но окончательно договорились и подписали все стороны, что сначала семидневный режим тишины – это обязательное условие. Кроме того, в этом рамочном решении, которое уже тогда регулировало разведение в этих трех пунктах, было предусмотрено, что если будет удачное разведение, тогда это рамочное решение будет регулировать разведение и на других участках. Ведь это микроскопические разведения по километру. С военной точки зрения – это не самые сложные разведения » , – рассказал он.

Марчук отметил, что ранее уже слышал отрицания главы МИД РФ Сергея Лаврова об условии семи дней тишины. Отметим, что и сейчас Москва, в том числе российский министр, продолжают цинично обвинять именно Киев в срыве отвода войск. « Он давно известный манипулятор. Это обязательное условие, подписанное, в том числе, и российской стороной. Более того, если одна из сторон (тоже так записано) или в процессе разведения, или при завершении разведения нарушает режим разведения, другая сторона может (так и записано) немедленно возвращаться на исходные позиции » , – объяснил бывший переговорщик в ТКГ.

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