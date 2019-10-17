Война и стресс повлияли на жизнь Кирилла из Донецка: Как малышу помогли услышать мир (Видео)

Вооруженный конфликт на Донбассе и стресс повлияли на жизнь маленького Кирилла из временно неподконтрольного украинской власти Донецка. Еще в утробе матери Русланы Байгильдеевой у него начала развиваться генетическая болезнь. Врачи предлагали матери отказаться от сына, но женщина решила бороться за жизнь Кирилла до последнего. Материнская любовь и поддержка неравнодушных помогли ребенку встать на ноги.

Когда врачи сообщили диагноз сына, Руслана была шокирована. «Как говорили некоторые горе-врачи, что он будет овощем, сдай его в детдом», – вспоминает она.

У мальчика генетический синдром Корнелии де Ланге. «Здесь нет мозговой жидкости. С таким диагнозом он в принципе не должен был ходить», – говорит мать Кирилла.

Она вспоминает, что в первые месяцы жизни Кирилл был в очень тяжелом состоянии. Она считает, что стресс, который перенесла в 2014 году, повлиял на здоровье ребенка. Ведь именно тогда семья жила возле Донецкого аэропорта. «На нервном фоне произошла спонтанная мутация генов», – считает она.

Борьба за здоровье Кирилла началась с первых дней его жизни. Помогли лекарства и долгий и сложный курс реабилитации. Теперь есть огромные успехи. «Он пошел в обычный сад. Мы не могли даже мечтать об этом», – делится мать мальчика.

Но одну важную проблему решить не смогли. Из-за тугоухости Кирилл в 4 года не может говорить. Мать обратилась за помощью в Фонд Рината Ахметова. В благотворительной организации помогли мощными слуховыми аппаратами, которые уже через считанные недели дали эффект. Кирилл уже изучил названия цветов. А недавно малыш сказал первое слово. «Безмерное счастье. Я этого четыре года ждала», – говорит Руслана Байгильдеева.

Теперь окружающий мир привлекает мальчика, ведь он его слышит. Есть все шансы, что вскоре малыш сможет и общаться.

С 2007 года детям с недостатками слуха установили более 150 слуховых аппаратов. «Помощь Фонда Рината Ахметова детям с проблемами слуха – это современные высокочувствительные слуховые аппараты. Получить их могут дети до 5 лет из льготных категорий семей Запорожской и Харьковской, Донецкой и Луганской областей», – сообщила руководитель программ Фонда Рината Ахметова Екатерина Терзиева.

Источник: ТК «Донбасс»

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