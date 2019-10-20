Моральный и материальный ущерб: Переселенец из Горловки отсудил у России компенсацию

Суворовский районный суд города Одессы постановил взыскать с государства Российская Федерация ущерб в пользу пенсионера-переселенца из временно неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.). Решение было принято 17 октября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба правозащитной общественной организации «Сила права».

Так, суд постановил «взыскать с государства-оккупанта в пользу истца 1 млн 15 тыс. грн и 509 тыс. 820 грн в возмещение морального и материального ущерба, причиненного истцу вооруженной агрессией РФ против Украины и оккупацией части территории Донецкой области Украины».

«История Николая Васильевича очень печальная. Из-за оккупации летом 2014 года ему вместе с женой, имеющей инвалидность, пришлось покинуть родной дом и начинать жизнь сначала в Черкасской области, а потом и в Одессе. К большому сожалению, переселения и стресс очень усложнили ход болезней жены Николая, который потерял спутницу своей жизни зимой 2017 года», – говорится в сообщении.

Как сообщил исполнительный директор движения «Сила права» Вадим Севериненко, в организации уверены, что «Россия должна заплатить за изуродованные жизни украинцев». «Со своей стороны мы сделаем все, чтобы цена преступлений, совершенных против наших сограждан, для государства-агрессора была максимально высокой, а пострадавшие получили справедливую денежную компенсацию», – заявил он.

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