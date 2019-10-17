Погорел на взятке: В Донецкой области будут судить чиновника управления образования

На Донетчине завершено расследование по делу заместителя начальника управления образования Краматорского городского совета, уличенного на взятке. Обвинение передано в суд. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды) УК Украины в отношении заместителя начальника управления образования Краматорского городского совета», – говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что в июне в полицию обратился 45-летний инженер одного из частных предприятий Краматорска с заявлением о вымогательстве у него чиновником взятки в размере 10% от стоимости работ по договорам подряда о ремонте учебных заведений и в дальнейшем за подписание актов приемки выполненных строительных работ.

Передача чиновнику первой части взятки в 13 тыс. грн произошла 1 августа, а на следующий день при получении второй части взятки в размере 25 тыс. грн его задержали правоохранители. Деньги были изъяты в служебном кабинете заместителя начальника управления образования.

Согласно санкции статьи, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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