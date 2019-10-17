Для жителей прифронтового Лебединского установили систему очистки питьевой воды

В прифронтовом селе Лебединское (Волновахский р-н, Донецкая обл.) установили систему очистки питьевой воды, поскольку жители имеют ограниченный доступ к чистой питьевой воде. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает благотворительный фонд ADRA Ukraine на своей странице в Facebook.

Поскольку село расположено на линии разграничения, с началом конфликта местные жители испытывают проблемы с питьевой водой. «Недавно сотрудники АДРА Украины установили в Лебединском новую систему очистки воды, которая удовлетворит потребности 250 жителей села», – сказано в сообщении.

Как уточнили в БФ, система установлена в рамках проекта «Обеспечение безопасной питьевой воды для сел в зонах конфликта на востоке Украины», который реализует ADRA Ukraine при финансовой поддержке Atlas Copco и Epiroc.

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