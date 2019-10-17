Три красавицы из неподконтрольной Луганщины получили титулы в Турции (Фото)

На фестивале красоты, моды и таланта Miss International-2019 в Турции три девушки из временно неподконтрольной украинской власти части Луганщины получили титулы в своих категориях. Об этом сообщила организатор конкурсов красоты в неподконтрольном Луганске, представитель международного дома моделей и талантов Fashion house International Юлия Байрамова, пишут местные интернет-ресурсы.

Первое место в номинации «Miss International-2019» заняла Дарья Понедельник. Алина Левченко выиграла титул «Yong miss International-2019». Абсолютную победу и титул «Grand-prix Yong Miss International-2019» получила Маргарита Щербак. Девушки показали свои умения в различных дефиле и конкурсе талантов.

Фестиваль Miss International-2019 является международным отборочным этапом конкурсов World Beauty-2019 и Universe Beauty-2020. Всего в фестивале приняли участие девушки из 20 стран мира.

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