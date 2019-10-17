В «ДНР» начали ремонт автомагистрали, ведущей к границе с РФ

На временно неподконтрольной части территории Донецкой области работники «Донспецпрома» приступили к ремонту автомагистрали, ведущей к границе с Российской Федерацией. Об этом сегодня, 17 октября, сообщили в «министерстве транспорта ДНР», пишут местные интернет-ресурсы.

«Специалисты подрядной организации ООО "Донспецпром" приступили к восстановлению покрытия автомобильной дороги общего пользования государственного значения, ведущей к границе с Российской Федерацией Т-05-10 Снежное – Мариновка», – говорится в сообщении.

Уточняется, что по данному объекту запланирован ремонт на общей площади в 57 тыс. кв. м. В настоящее время рабочими отфрезеровано свыше 11 тыс. кв. м покрытия, уложено порядка 1 100 т асфальтобетона.

Работы планируется завершить к концу ноября 2019 года.

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