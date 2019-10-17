Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за отказ в льготном проезде

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготном проезде отдельных категорий граждан» № 166-ІХ, принятый парламентом 3 октября 2019 года. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, закон увеличивает санкции за безосновательный отказ водителей автотранспортных средств от льготного проезда граждан. Документ предусматривает, что безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан влечет за собой наложение штрафа на водителей транспортных средств, граждан – субъектов предпринимательской деятельности в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (до этого штраф составлял 8 необлагаемых минимумов доходов граждан).

«Документ направлен на уменьшение случаев безосновательного отказа в льготной перевозке граждан, восстановление социальной справедливости и снижение напряжения в обществе», – отмечается в сообщении.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 0893 «О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан». За документ проголосовали 303 нардепа.

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