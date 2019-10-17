В ответ на обидные слова: На Донетчине пенсионер убил ножом мужа своей сестры

Житель Бахмута (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) подозревается в умышленном убийстве мужа своей сестры. Мужчина взят под стражу. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, по версии следствия, 13 октября, находясь по месту жительства своей родной сестры, 61-летний пенсионер распивал спиртные напитки вместе с ее мужем. Во время застолья между ними возникла ссора. «В ответ на обидные слова гость схватил со стола кухонный нож и ударил им зятя в грудную клетку. После чего посадил раненого мужчину на диван в другой комнате, а сам уснул в кресле. Через некоторое время домой вернулась жена пострадавшего и, увидев своего мужа мертвым, вызвала полицию», – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, нанесенное колото-резаное ранение оказалось для 55-летнего пострадавшего смертельным и он скончался на месте.

«Артемовский горрайонный суд удовлетворил ходатайство Артемовской местной прокуратуры и поместил под стражу сроком на 60 суток мужчину, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины», – уточнили в прокуратуре.

На данный момент задержанному сообщено о подозрении в совершении указанного преступления.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось ранее, арестован житель Бахмута, который в ходе мести за оскорбление жены, зарубил соседа топором.

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