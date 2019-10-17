Спустя 5 лет: Минюст ликвидировал «народную дружину» Славянска, созданную во время захвата города (Фото)

Из реестра общественных организаций Министерства юстиции Украины, видимо, удалили «Славянскую народную дружину», которая была создана в апреле 2014 года в период захвата Славянска российскими войсками и «ополчением ДНР». При этом данная организация значилась в базе по состоянию на 1 сентября 2019 года.
Как передает корреспондент «Донецких новостей», вопрос нахождения в реестре «Славянской народной дружины» был поднят также сегодня, 17 октября, в ходе пресс-конференции главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. Журналист одного из изданий Славянска указал, что организация до сих пор находится в базе, несмотря на многочисленные обращения в адрес прокуратуры и генпрокуратуры. Губернатор области заявил, что разберется с этим вопросом.
Напомним, что Славянск был захвачен 12 апреля 2014 года войсками российского офицера ГРУ Игоря Гиркина (Стрелкова). А 28 апреля на сессии Славянского городского совета действующие на тот момент депутаты приняли решение о назначении «народного мэра» Вячеслава Пономарева и создании «народной дружины». Она была зарегистрирована как общественная организация, и 8 мая прошла регистрацию в Министерстве юстиции Украины. Полное наименование формирования – «Слов'янська народна дружина (муніципальна міліція) територіальної громади міста Слов'янська».
Скрин сайта Славянского горсовета
Своим решением от 30 апреля 2014 года депутаты Славянского горсовета передали «народной дружине» помещения в здании мэрии для формирования в них «штаба Славянской народной дружины».
Скрин сайта Славянского горсовета
После освобождения города 22 августа 2014 года указанные решения горсовета были отменены, как незаконные.
Однако 1 сентября 2019 года издание «Славянские ведомости» опубликовало скрин из Единого реестра общественных формирований, согласно которому «Славянская народная дружина» до сих пор значилась в базе Минюста как действующая:
Сегодня, 17 октября онлайн-база Единого реестра общественных формирований не работала. Однако в официальном Реестре общественных объединений Министерства юстиции Украины «народная дружина» уже не значится – она не отображается ни по названию организации, ни по коду ЕГРПОУ (ЄДРПОУ).
При этом в иных неофициальных публичных базах данные о «дружине» еще содержатся.
Глава Донецкой области Павел Кириленко пообещал окончательно разобраться в этом вопросе и предоставить ответ. «Уточню этот вопрос, ответ пришлю», – сказал он.
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