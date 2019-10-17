В Краматорске открыли уголовные дела в отношении 8 участников НВФ «ДНР»

В Краматорске (Донецкая обл.) с начала октября в отношении 8 бывших участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» открыты уголовные дела. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

По информации правоохранителей, экс-участники НВФ проводили фильтрационные мероприятия на блокпостах в Краматорске в 2014 году. «Но все они могут получить шанс на новую жизнь, ведь добровольно сообщили, что были в составе НВФ», – отметили в полиции.

Так, один из них рассказал, что незаконно осуществлял контрольно-пропускной режим в захваченном в то время здании краматорского исполкома. В его обязанности входила проверка документов всех людей, которые собирались пройти к зданию, их сопровождение, а также поддержка «общественного порядка» на прилегающей территории и в помещении исполкома.

Еще один краматорчанин в 2014 году не видел другого пути для себя, кроме вступления в НВФ «ДНР». 41-летний мужчина в 2013 году освободился из мест лишения свободы где отбывал несколько лет наказание за умышленное убийство. Не имея работы и семьи, он поддался пропаганде и в мае 2014 года пошел «на службу» в «ДНР». Наемник проводил фильтрационные мероприятия на одном из блокпостов города, но не долго. Поняв, что за такие действия может вернуться в тюрьму, он вышел из состава НВФ.

«Сейчас в отношении всех 8 бывших наемников начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". После того, как будет доказано, что на время пребывания в НВФ мужчины не совершили тяжких преступлений, они будут официально освобождены от уголовной ответственности», – сказано в сообщении.

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