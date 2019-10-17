В России не считают заявлении о роспуске «ДНР» и «ЛНР» официальной позицией Украины

Предложение украинской стороны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) о роспуске «ДНР» и «ЛНР» согласно пунктам выполнение Минских соглашений в России не рассматривают как официальную позицию Украины. Об этом сегодня, 17 октября, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова

По ее мнению, подобные заявления «точно не имеют добавленной стоимости» в процессе мирного урегулирования на Донбассе. Она также подчеркнула, что слова о роспуске «ДНР» и «ЛНР» прозвучали не от официального лица, и Россия не рассматривает их как официальную позицию Киева.

Захарова отметила, что РФ, согласно международной правовой системе, ориентируется на заявления глав государств и людей, которые официально уполномочены решать вопросы внешней политики, а также участвовать в переговорных процессах. «Реагировать на каждое заявление, которое раздается из Рады, со стороны пресс-секретарей бывших президентов или действующих политиков из различных ветвей власти, – дело достаточно неблагодарное, потому что оно не приведет к искомому результату», – сказала Захарова.

Напомним, что в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 15 октября, украинская сторона настаивала на полном прекращении огня и роспуске «Л-ДНР».

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