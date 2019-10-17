За деньги подрядчика: Губернатор Донетчины предложил новый подход к ремонту дорог

В 2020 году все дороги в Донецкой области отремонтированы не будут. На это нет средств. Для проведения ремонтных работ также необходимо изменить принцип выбора подрядчиков. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 октября, в ходе пресс-конференции сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

«За 2020 год – нет. Я не могу сказать, что в 2020 году все дороги будут как зеркало. Это очень большие деньги… Деньги, которые выделяются, их банально не хватает», – сказал глава области.

Кириленко отметил, что новая региональная власть хочет изменить принцип выбора подрядчиков: на эти работы должны приходить компании со своими финансами, которые потом будут возмещаться областью. «Есть проблемы с подрядными организациями. Подрядчик заходит заработать деньги, он приходит с пустым своим бюджетом. Область ему дает предоплату. Подрядчик отрабатывает эту предоплату и дальше сам не может выполнять работы, и ждет, когда ему снова денег дадут. Такие подрядчики однозначно не нужны. Нам нужны подрядчики, которые могут строить, которые имеют свой бюджет, и они смогут в дальнейшем работать на своих финансовых ресурсах, которые мы [как область] восполняем уже после того, как они закрывают формы», – пояснил губернатор.

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