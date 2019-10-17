Доступные выборы: ЦИК хочет упростить порядок временного изменения места голосования

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) решила обнародовать подготовленный Службой распорядителя Государственного реестра избирателей проект Порядка временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса для предоставления предложений и замечаний к нему, сообщает сегодня, 17 октября, пресс-служба ЦИК.

Предложенная редакция Порядка содержит ряд принципиально новых положений, направленных на содействие реализации права голоса каждого избирателя.

В частности, указанным проектом Порядка предусматривается следующее:

возможность использования механизма временного изменения места голосования (ВИМГ) избирателем, в отношении которого в Государственном реестре избирателей (Реестре) имеется служебная отметка о выбытии из избирательного адреса (избирательный адрес которого не определен);

возможность обращения избирателя в орган ведения Реестра с заявлением о ВИМГ не только в бумажной, но и в электронной форме. Такое электронное обращение подается избирателем с наложением его подписи, приравненного к собственноручной подписи в соответствии с Законом Украины Об электронных доверительных услугах. Это позволит избирателям изменить место голосования без посещения органов ведения Реестра, а также уменьшит нагрузку на работников этих органов;

возможность подачи избирателями, которые постоянно неспособны передвигаться самостоятельно, в орган ведения Реестра обращения по ВИМГ через уполномоченных лиц;

упрощение процедуры обращения по ВИМГ для избирателей, проживающих или находящихся за пределами Украины, путем подачи соответствующего заявления в орган ведения Реестра в Министерстве иностранных дел Украины через соответствующее зарубежное дипломатическое учреждение Украины;

оптимизация ВИМГ во время избирательного процесса выборов президента Украины путем предоставления возможности избирателю определиться с ВИМГ или только в день выборов Президента Украины, или на обоих этапах избирательного процесса (во время голосования в день выборов Президента Украины и в день повторного голосования).

С целью демократизации электоральных процессов в Украине комиссия считает необходимым изучить мнение общественности и экспертной среды относительно предложенного способа нормативного урегулирования механизма ВИМГ.

Отметим, что гражданам Украины, которые являются внутренне перемещенными лицами, для участия в выборах нужно подавать заявления о временном изменении места голосования.

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