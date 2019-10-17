Подрывали мосты: На Донетчине двух участников НВФ «ДНР» приговорили к реальной мере наказания

На Донетчине прокуратура отстояла в апелляционном суде приговор, согласно которому двое участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» приговорены к реальной мере наказания. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что Донецким апелляционным судом оставлен без изменений приговор Ильичевского районного суда Мариуполя, которым было назначено наказание двум мужчинам за участие в НВФ «ДНР».

Как напомнили в прокуратуре, в апреле 2014 года 36-летний и 38-летний мужчины вступили в ряды «ДНР» и стали членами незаконного вооруженного формирования «рота "Б2"» казацкого союза войска Донского».

«Задачей террористов было осуществление вооруженных нападений на различные объекты, оказания сопротивления силам АТО, а также, проведения разведывательно-диверсионных операций и террористических актов на территории Украины», – говорится в сообщении.

Так, в период с мая по декабрь 2014 года указанная группа проводила теракты на территории Мариуполя. В частности, преступникам удалось подорвать железнодорожные мосты и другие объекты инфраструктуры.

В сентябре 2018 года суд признал обвиняемых виновными в указанных тяжких преступлениях и приговорил к 8 годам лишения свободы младшего из них и до 8 лет и 6 месяцев лишения свободы – старшего.

Сторона защиты не согласилась с приговором и подала апелляционную жалобу, в удовлетворении которой сейчас отказано, а приговор первой инстанции, основанный на неоспоримых доказательствах стороны обвинения, признано законным, обоснованным и мотивированным.

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