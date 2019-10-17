Пиарщик, наркоман и бандит: Стрелков охарактеризовал Бородая, Пономарева и Безлера

Бывший «министр обороны ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин) назвал своих бывших соратников по созданию в 2014 году «ДНР» никчемными людьми, бандитами и наркоманами.

Сначала он прошелся по первому главе «ДНР» Александру Бородаю. «Обычный пиарщик, очень необязательный по жизни человек, который может назначить встречу и совсем на нее не приехать, когда его назначили, я понял, что совсем все плохо ... я бы ему взвод не доверил...», – сказал Гиркин.

«... Я банки не брал, мы же не банда. Да и чтобы банк взять, нужны люди. Вот назначил я Пономарева народным мэром (в Славянске, – ред.), а он оказался мелкий уголовник и наркоман. А других не было ... А Безлер (курировал Горловку) – тот все банкоматы обнес, но у него и контингент был, извините, совсем другой», – вспомнил события 2014 года Гиркин.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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