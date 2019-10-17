Первая успешная операция ВСУ была в Донецком аэропорту, – Муженко

Первая успешная операция ВСУ была в мае 2014 года, когда после получения информации о захвате Донецкого аэропорта (ДАП) удалось его освободить. Об этом рассказал бывший начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко в интервью «24 каналу».

«Она (операция, – ред) имела важное значение в том плане, что именно в ходе этой операции наступил такой перелом в психологическом состоянии, в психологической готовности военнослужащих к ведению боевых действий. Мы увидели, что мы можем, мы способны получать победу. Противник нас тоже боится, и мы тоже достаточную подготовку для того, чтобы вести боевые действия», – рассказал генерал.

«Этот процесс был не так прост. Он продолжался не только 26-27 мая после проведения этой операции, но и в дальнейшем. Постепенно приобретали свою состоятельность. Особенно в вопросах материального обеспечения, вопросах связи, вопросах защиты военнослужащих – имеются в виду индивидуальные средства защиты, вопросы организации планирования, постановки задач. Все это по ходу менялось, применялись совершенно другие принципы, чем те, которые в то время были прописаны в боевых уставах. Самое главное – менялся боевой дух личного состава, с каждым этапом появлялась все больше и больше вера, и большая готовность к ведению активных боевых действий», – сказал Муженко.

Он также рассказал, как развивались события далее. «Вторая операция – или она считается, в принципе, первой, которую мы планировали и проводили – это была операция по освобождению Красного Лимана. Она была подготовлена, действительно, исходя из точки зрения, из опыта проведения антитеррористических операций и в других странах и с учетом уже нашего опыта и понимания. Я считаю их сейчас, скажем, образцом формата антитеррористической операции. Было четкое распределение задач между Вооруженными силами, Национальной гвардией, тогда еще милицейскими подразделениями, Службой безопасности Украины. Кто обеспечивал оперативную информацию, кто обеспечивал выдвижения подразделений», – пояснил генерал.

«Вооруженные силы должны были брать под контроль, то есть вести огневые бои, силовые акции проводить. Национальная гвардия должна была проводить зачистку. Подразделения милицейские должны были осуществлять фильтрацию того населения, которое находилось в соответствующих населенных пунктах. Параллельно проводились боевые действия и за Семеновку. Это населенный пункт, который расположен как раз на перекрестке тех маршрутов, дорог, по которым осуществлялось обеспечение группировки, которое находилось в Славянске. Эта как раз операция стала переломным моментом, когда действительно пришло понимание, что мы пошли вперед, у нас есть способности к ведению боевых действий и достижения той цели, которая определялась на каждую операцию. Это был первый этап общей операции по блокированию Славянска», – отметил Виктор Муженко.

«Затем был этап по Ямполю, Закотному. Затем был этап, когда мы уже взяли под контроль Николаевку и практически полностью заблокировали все маршруты выдвижения, кроме, где участки местности шириной примерно от 15 до 20 километров, которая расположена была в так называемом пространстве между трассами – это между дорогой, которая идет из Славянска на Краматорск и дорогой, идущей из Славянска на Артемовск (сейчас – Бахмут)», – вспоминает Муженко.

Он также ответил на вопрос, почему далее не развивалось продвижение ВСУ. «Ну, потому что, во-первых, нужно было и давать отдых личному составу. У нас был недостаток сил и средств. И нужно было после каждого этапа операции давать определенное время на отдых. На перегруппировку, на переформатирование наших подразделений и вообще всей группировки. Во-вторых, 20 июня был введен режим первого перемирие на 10 суток. Это тоже задержало эти сроки по контролю. Поэтому и 5 июля был взят под контроль полностью Славянск», – рассказал Муженко.

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