На дорогах Покровска стартовала спецоперация (Видео)

Сегодня, 17 октября, в Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) на дорогах стартовала спецоперация от патрульных полицейских. Потому что в городе стало больше аварий.

Так, утром экипаж патрульной полиции выехал на рейд. Первая остановка – при въезде в город. Патрульный остановил автобус. Водитель Виталий за рулем был без ремня безопасности. По его словам, отсутствует фиксатор. За такое нарушение водителя накажут на полсотни гривен.

А вот водитель Ирина на своем «Седане» не остановилась у знака «Стоп». «Отвлеклась, наверное, не знаю, почему не остановилась. Сразу так и не скажу», – говорит она.

Патрульные составили протокол. Штраф 255 грн. За подобное нарушение остановили и водителя Олега. Мужчина вину признает. «Прозевал. Бестолковый потому что», – сказал он.

Однако, как говорят полицейские, это не оправдание. «Нарушение правил дорожного движения может привести к тяжелым последствиям и авариям», – отметил инспектор сектора превенции Покровского отдела полиции Александр Полиенко.

Далее патрульные работали в центре города. Следующий нарушитель, Александр, ездит без шлема. Правоохранители говорят, что мотоциклисты без защитных уборов рискуют собственной жизнью. Как и граждане, которые переходят дорогу на красный свет светофора. «Мы не обратили внимания», – оправдывается женщина.

В первый раз таких нарушителей предупреждают. Когда поймают во второй раз, то оштрафуют на 51 грн. Но водители уверены, что эта сумма маленькая. «А вот если бы впаяли по 300, на них тоже ответственность. Они создают много аварийных ситуаций», – считает водитель Роман.

Усилили патрулирование на дорогах из-за большого количества аварий в Покровске. Их с начала года аж 220. «Целью акции является профилактика дорожно-транспортных происшествий, снижение уровня аварийности», – сообщил начальник сектора реагирования патрульной полиции № 4 Покровска Александр Скоров.

Отработка продлится до 30 ноября.

Источник: ТК «Донбасс»

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