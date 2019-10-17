На время школьных каникул назначены дополнительные поезда, в том числе из Покровска в Харьков

«Укрзализныця» на время школьных осенних каникул уже назначила 12 дополнительных поездов.Об этом, сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, назначены следующие рейсы поезда № 205 Покровск-Харьков, который осуществит рейсы в обоих направлениях 20, 26 октября, 1 и 3 ноября.

Напомним, что железнодорожное сообщение между Украиной и Россией в 2018 году обеспечило поступления в объеме 3 млрд грн в украинский бюджет, и речь о закрытии данного вида сообщения пока не идет,

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