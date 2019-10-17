В Кременной отказались от центрального отопления, но жители не успевают оборудовать дома котлами (Видео)

В Кременной (Луганская обл.) отказались от централизованного отопления. Такое решение приняли в августе. Однако жители из-за нехватки денег и времени не успевают оборудовать дома котлами.

Все, что осталось теплоцентрали Кременной, – держать поздравительный плакат над въезде в город. Котельные больше не будут запускать, потому что большинство горожан перешло на индивидуальное отопление. В одном из домов соседи решили вместе отказаться от чуть теплой воды и отопления из городской котельной. «63 грн за квадратный метр последний был. Люди пока, кто провел индивидуальное отопление, они не жалуются и считают что это лучше», – сказал глава правления ОСМД «Затишок» («Уют») Сергей Лебедев.

Но в некоторых домах о том, что батареи не будут греть, жители узнали уже осенью перед холодами. «Почтальонша принесла пенсию и объявила – все, хоть буржуйки ставьте. Так и сказала, открытым текстом. Наверное, им так сказали, хоть буржуйки ставьте, отопления больше не будет. Конечно, все пенсионеры в ударе. Мне дочка помогла, потом подруга с села заняла мне», – говорит пенсионерка Раиса.

Стоимость котлов – от 15 тыс. за газовый или от 8 тыс. за электро. Если добавить разработку проекта и работы, то сумму нужно умножить на два. Раисе пришлось искать эти средства самостоятельно. Городские власти помощь пенсионерке не предоставили. Потому что 10 тыс. грн – это для тех семей, у которых совокупный месячный доход менее 4 тысяч. «Кто пользуется центральным отоплением, то количество возможности нашего бюджета это где-то в районе 1,5 миллиона. Мы понимали, что можно было поделить и на всех по 500 грн. Но это никому не поможет. Поэтому только такой категории», – сообщил глава Кременского райсовета Владимир Прокопенко.

Но малообеспеченные тоже недовольны. Жительница Людмила, хотя и получила средства, жалуется, что этого не хватит, чтобы установить котел, а собрать всю сумму она не может. «Пенсионеров поставили на колена. Тянемся, в долги залезли. Ну, а что делать? Мы не знали, что его не будет, все лето было сказано, что будет отопление. Потом через время, что не будет, потом опять, что будет. Только в сентябре это выяснилось, что котельная наша закрывается», – рассказала пенсионерка.

Также пока не известно, как будут работать в морозы дом культуры, Пенсионный фонд, детская библиотека. На их отопление в городе оставили одну мини-котельную. Но оказалось, чтобы подсоединить помещения к системе, надо перекопать с полгорода.

Например, в библиотеке на все залы есть лишь один обогреватель. Чиновники пока не представляют, как выходить из положения. «Где не надо, чтобы люди не болели, это тоже, знаете, о людях нужно заботиться. А когда к нам подведут – это я уже не знаю», – сказала начальник отдела культуры Кременского райсовета Инна Боярская.

Холода в Кременной ожидают через две недели.

Источник: ТК «Донбасс»

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