Субсидия на зиму 2019-2020: В Покровске разъяснили, как оформляется и в каком случае отменяется (Видео)

В Украине, чтобы оформить субсидию на новый отопительный сезон, нужно обратиться с документами в управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН). Если помощь предоставлялась в прошлом отопительном сезоне, ее автоматически продлят и рассчитают на следующий. Жительница Покровска (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) Людмила пришла проверить, так ли это.

«Мне сказали, что автоматом пойдет на следующий год, мне не надо никаких документов, все у меня хорошо. Я человек обязательный. Стараюсь жить без долгов», – сказала она.

Соцработники говорят, что такой подход правильный.

Также подать заявление на субсидию можно через интернет – на веб-портале Минсоцполитики. Однако для этого надо иметь цифровую подпись.

Покровчанка Валентина живет в двухкомнатной квартире. По ее словам, без субсидии платить за отопление не смогла бы. «1 700 стоит отопление. Вот они 1 100 отнимают, и мне надо еще заплатить 700-800 гривен за отопление», – говорит она.

Соцработники предупреждают, что если есть долги за коммуналку более 340 грн, то выплаты прекратят. Даже посреди отопительного сезона. Также субсидию отменят, если получатель длительное время находится за границей или купил ценное имущество. «Приобрели транспорт, который превышает 50 тысяч, жилье. Когда у вас изменился состав семьи, а вы в течение месяца не сообщили, что изменился состав семьи, тогда это также является причиной для приостановления действия субсидии», – объяснила заместитель начальника УТСЗН Покровского горсовета Елена Павленко.

Деньги на оплату коммунальных услуг субсидианты будут получать двумя способами: через банк или почтовые отделения.

Источник: ТК «Донбасс»

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