Рада создала комиссию по вопросам восстановления территориальной целостности Украины

Верховная Рада сегодня, 17 октября, создала Временную специальную комиссию (ВСК) по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины. Принято соответствующее постановление по ее созданию, сообщает пресс-служба ВРУ.

«Временной специальной комиссии поручено обеспечить изучение состояния, а также решение вопросов взаимодействия комитетов Верховной Рады Украины (комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества; комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки; комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений; комитет по вопросам гуманитарной и информационной ой политики) по противодействию возможным угрозам национальным интересам Украины в ходе подготовки и осуществления мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины», – говорится в сообщении.

Как сообщает «Радио свобода», в состав комиссии вошли 12 народных депутатов. Возглавил ВСК председатель фракции «Голос» Сергей Рахманин, его заместителем назначили Александра Корниенко, который является заместителем председателя фракции «Слуги народа».

В комиссию вошли семь представителей «Слуги народа»: Давид Арахамия, Марьяна Безуглая, Игорь Герасименко, Александр Завитневич, Никита Потураев, Максим Ткаченко, Богдан Яременко. «Европейскую солидарность» в комиссии будет представлять Ирина Геращенко, «Родину» – Сергей Соболев, депутатская группа «За будущее» – Дмитрий Лубинец.

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