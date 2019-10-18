«Раскроили череп, сломали челюсть»: Гендиректор «Артемугля» рассказал, как его пытали в «ДНР»

Генеральный директор угольного объединения «Артемуголь» Николай Алышев в первые дни захвата Горловки в апреле 2014 года попал в плен «ДНР», из которого его выкупили. Сейчас он работает на подконтрольной Украине территории.

Алышев вступил в должность гендиректора ГП «Артемуголь» 29 апреля 2014 года, а на следующий день Горловка полностью перешла под контроль «ДНР». На тот момент в состав угольного объединения входило 5 шахт Горловки (имени М. И. Калинина, имени В. И. Ленина, имени К. А. Румянцева и имени А. И. Гаевого).

Через 5 дней после начала руководства в кабинет к Алышеву зашли вооруженные люди. «Господин Алышев готовил списки на увольнение тех шахтеров, которые поддерживают Донецкую республику. К нам обратились люди из шахт им. Калинина и Гаевого, поскольку их предупредили о грядущем увольнении. В итоге руководство ДНР решило совместно с представителями трудовых коллективов прийти в "Артемуголь" и спросить у Алышева, почему он решил их уволить», – так описывал причину «визита» в то время местный представитель «ДНР» Алексей Петров (в соцсетях – Изя Кацман).

Алышева повели в подвал уже захваченного на тот момент здания Горловского горуправления милиции. Здесь его уже ждал «начальник контрразведки ДНР» Сергей Здрилюк (позывной «Абвер»).

«Целый час "Абвер" расспрашивал обо всем и обо всех. А я отвечал, что только шестой день на работе, практически ничего не знаю, и никого увольнять не собирался. Потом он спрашивает: а если предложим сотрудничать? Отвечаю: если министр Украины скажет – возражать не буду», – вспоминает гендиректор.

Мужчину повели дальше в подвал. «Не успел спуститься по ступенькам – ка-ак шваркнут сзади по голове! Потом еще раз. Я отключился. Очнулся на стуле от того, что на меня вылили ведро воды: руки сзади в наручниках, ноги скотчем примотаны к ножкам, голова разбита, черный парадный костюм весь в крови (он у меня теперь как реликвия дома висит!). Мыслей никаких. Пришла медсестра, сделала несколько уколов. Потом еще раз ударили. Снова отключился. Опять воду на голову… Что-то спрашивают, я хочу ответить, а язык не работает, плаваю. И так несколько раз», – рассказывает Николай Алышев.

В итоге, вызвали местного врача-нейрохирурга. «Он этим и говорит – нужно госпитализировать, операцию делать. А ему в ответ – какая операция, шей тут», – продолжает мужчина.

«А потом Абвер уехал на какое-то совещание и меня выкупили – сын, дочь и друзья. Если бы он не уехал, убили бы», – считает Алышев.

Сын отвез его в Донецк – в реанимацию больницы им. Калинина. «Там помыли, постригли, зашили, а дней через 10, когда был уже транспортабельным, родные увезли меня в Киев, где долго потом долечивался, практически все лето», – говорит руководитель «Артемугля» о событиях 2014 года.

Он констатирует, что избивали и пытали многих руководителей угольных предприятий, иным – угрожали. «Генерального директора "Селидовуголя" Александра Мартемьянова, например, месяц держали в подвале… Убирали хороших организаторов, которые могли как-то противостоять. Мне еще повезло: раскроили череп, сломали челюсть, три месяца я вспоминал как меня и моих близких зовут, но – остался жив и выкарабкался.», – продолжил Алышев.

В ноябре 2014 года ГП «Артемуголь» перерегистрировалось на подконтрольной Украине территории в Святогорске (Донецкая обл.), в директорском корпусе оздоровительной базы угольного объединения. «Когда после больницы предложили вернуться на свое место – отказываться не стал и с первого сентября продолжил работать в должности и.о. генерального директора "Артемугля". Теперь – в изгнании», – пояснил руководитель предприятия.

«Когда я первый раз был генеральным директором [ГП "Артемугля" с 1998 года], у меня под началом было 18 тыс. трудящихся, на 1 мая 2014-го – осталось уже только 6 ты. А сейчас у нас всего 23 человека: и. о. генерального директора, заместитель, технический директор, главный бухгалтер, начальник юридического отдела и сотрудники, необходимые, чтобы оказывать помощь трудящимся "Артемугля", которые выехали из Горловки», – рассказал Алышев.

Отметим, что с приходом «ДНР» все шахты некогда градообразующего ГП «Артемуголь» были закрыты. По состоянию на июль 2016 года шахта им. Ленина – затоплена, шахты им. Калинина, им. Румянцева и им. Гаевого работали в режиме жизнеобеспечения, то есть по откачке воды с действующих горизонтов.

По материалам «Свои.city»

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