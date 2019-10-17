Муженко рассказал, что произошло под Славянском и Зеленопольем в 2014 году

Экс-начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко рассказал об освобождении Славянска, как вышла из города колонна бывшего «министра обороны ДНР» Игоря Стрелкова (Гиркина) и как обстреливали украинских военных под Зеленопольем в интервью «24 каналу».

«Практически вся техника, которая была в Славянске, была уничтожена при попытке пройти одной колонной, которая, я так понимаю, имела задачу такого отвлекающего характера по трассе на Краматорск и была уничтожена на 5-м блокпосту. Остальную технику мы нашли в непригодном состоянии. Хотя, после этого там БМД можно было еще одну восстановить. И еще четыре танка, которые были в Славянске: один был уничтожен на 5-м блокпосту, один мы захватили в боеспособном состоянии (он потом воевал еще в 2015 году до известных событий в районе Донецкого аэропорта). А два были уничтожены еще до этого, то есть они были непригодны к использованию», – рассказал генерал.

«Если кто-то ведет речь о том, что колонна Гиркина выходила на боевой технике, то это не соответствует, мягко говоря, действительности. Потому что количество техники, о которой мы знали, какую мы отслеживали, она была практически или уничтожена, или нами захвачена», – отметил Муженко.

Он также рассказал, что там было большое количество оружия из РФ. «Танки, которые появились, танки Т-72. В Украине танки Т-64, потом начали восстанавливать Т-72 и вводить их в боевой состав. Они могли появиться только на территории РФ. А реактивные системы залпового, а артиллерийские системы? Это только что (с РФ могло быть, – ред.) ...», – пояснил Виктор Муженко.

По его словам, поэтому и была проведена уже вторая операция. «Она шла параллельно с операцией по поэтапному блокированию Славянска. Это операция была по блокированию линии границы. Там тоже возникли некоторые вопросы. И уже первый такой массированный огневой налет с использованием реактивно-залпового огня – это Зеленополье, как известно, 11 июля. Когда мы также получили серьезные потери. Тоже называл эти цифры – 156 только были эвакуированы. Хотя цифры реальные были ... Значит, первые цифры были – 93 раненых и 23 погибших, из них 19 – военнослужащие Вооруженных сил Украины – и четыре пограничника. Но в общих чертах были эвакуированы 156 человек. Вследствие всех этих обстрелов, блокирование путей подвоза, невозможности регулярного снабжения запасов продовольствия, воды, боеприпасов, пополнение в этих подразделений, которые были на линии государственной границы, были случаи массового перехода, в том числе и на территорию РФ. Это как раз доказывает тот уровень тогда морально-психологического состояния личного состава. Так, был даже такой массовый переход, там в основном военнослужащие 72-й бригады, порядка 400 ... 309 – если я не ошибаюсь – перешли на территорию РФ», – рассказал экс-начальник Генштаба.

«На конец июля – начало августа, мы были более или менее уверены в том, что для завершения операции остались там недели, пусть месяц, возможно, – где-то. Даже в своем интервью корреспонденту "Нового времени" сказал, что мы буквально через некоторое время, через несколько недель закончим эту операцию. Но увы…», – напомнил ситуацию 2014 года Виктор Муженко.

«Причем, без знаков распознавания. Что является грубым нарушением международного права и права войны. Перед тем, как ввести, они нанесли практически по всей линии серьезное огневое поражение с территории РФ. И мы были вынуждены вывести под давлением общества. Были соответствующие пикеты, митинги, блокирование АП, Генштаба Минобороны и тому подобное. Мы должны понимать, какая была психологическая обстановка и в каких условиях надо было принимать решение. Тогда мы вывели 79-ю и 72-ю бригады, часть артиллерии в районы восстановления, в район Мелитополя. Эти подразделения мы вернули в боевой состав назад уже где-то через 1,5–2 месяца», – рассказал Виктор Муженко.

Напомним, что Муженко также рассказал, что первая успешная операция ВСУ была в мае 2014 года, когда после получения информации о захвате Донецкого аэропорта (ДАП) удалось его освободить.

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